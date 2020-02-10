Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57
Не знаю кому как а мне супер нет анлим за 185/месяц с головой хватает
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brick1104901
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