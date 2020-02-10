Vodafone пропонує абонентам нову безлімітну послугу за...

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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:57
Не знаю кому как а мне супер нет анлим за 185/месяц с головой хватает
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:10
Я пополняю, ведафон, и киевстар раз три месяца на двадцать гривен, и мне хватает. Что бы карта не пропала. А интернет смотрю, на ноутбуке, за него и плачу, оптика. Как можно в мыльнице, что нибудь смотреть, окулистам лафа, а от де*** слух уже сел, теперь не применяю их, хоть и позно, и через свою з...у, но дошло.
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