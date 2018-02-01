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Межбанк: "идеальный
шторм" в самом разгаре

Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгаре
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:19

Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгаре

Пропонуємо до обговорення:
Среда продолжит традиции марта и пройдет снова очень напряженно. «Идеальный шторм» , о котором мы писали еще во вчерашнем утреннем прогнозе - в самом разгаре

Дивися повний текст Межбанк: \"идеальный шторм\" в самом разгаре.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:19

надо отпускать курс до 27-28
иначе спустим резервы при крепкой гривне :(((
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:24

Где все эти визги по укреплению гривны??))
antipeopple
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:00

долляр будэ по 20-ть
optyma33
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