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Для нардепів запровадили
обмеження через...

Для нардепів запровадили обмеження через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:46

Для нардепів запровадили обмеження через...

Пропонуємо до обговорення:
Народним депутатам настійно рекомендую скасувати або відстрочити службові відрядження за кордон до зміни епідемічної ситуації у світі.

Дивися повний текст 😷 Для нардепів запровадили обмеження через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 11:46

..наверно запретят им вступать в половые отношения и размножаться... :)
maestro71
 
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