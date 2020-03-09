Народним депутатам настійно рекомендую скасувати або відстрочити службові відрядження за кордон до зміни епідемічної ситуації у світі.
Дивися повний текст 😷 Для нардепів запровадили обмеження через коронавірус.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 11:46
Для нардепів запровадили обмеження через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 Для нардепів запровадили обмеження через коронавірус.
Додано: Сер 11 бер, 2020 11:46
..наверно запретят им вступать в половые отношения и размножаться... :)
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