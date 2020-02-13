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У березні кияни отримають платіжки за комуналку нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:01
Пропонуємо до обговорення:
У березні кияни отримають платіжки за комунальні послуги нового зразка.
Дивися повний текст У березні кияни отримають платіжки за комуналку нового зразка (інфографіка)
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R2
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:01
Какой-то разводняк очередной
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alexander_khirhyalan
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00
Ага и платежка с долгом таким не хилым
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pogorelets
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