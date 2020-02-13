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У березні кияни отримають
платіжки за комуналку нового...

У березні кияни отримають платіжки за комуналку нового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:01

У березні кияни отримають платіжки за комуналку нового...

Пропонуємо до обговорення:
У березні кияни отримають платіжки за комунальні послуги нового зразка.

Дивися повний текст У березні кияни отримають платіжки за комуналку нового зразка (інфографіка).
R2
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Какой-то разводняк очередной
alexander_khirhyalan
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Ага и платежка с долгом таким не хилым
pogorelets
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