Обмежувальні заходи вводяться в столиці до кінця березня.
Дивися повний текст 😷 У Києві запровадять карантин через коронавірус.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:22
У Києві запровадять карантин через коронавірус
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Дивися повний текст 😷 У Києві запровадять карантин через коронавірус.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:54
Нет чтобы границы закрыть месяц назад, спохватились.
ТРЦ, кинотеатры это хорошо, а что там с подземкой? Самое настоящие "массовое мероприятие". Вентиляция там явно не справляется.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:05
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