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У Києві запровадять
карантин через коронавірус

У Києві запровадять карантин через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:22

У Києві запровадять карантин через коронавірус

Пропонуємо до обговорення:
Обмежувальні заходи вводяться в столиці до кінця березня.

Дивися повний текст 😷 У Києві запровадять карантин через коронавірус.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:23

В Польше вчера все полки размели в магазах.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 12:54

Нет чтобы границы закрыть месяц назад, спохватились.
ТРЦ, кинотеатры это хорошо, а что там с подземкой? Самое настоящие "массовое мероприятие". Вентиляция там явно не справляется.
egor6508
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:05

  p_a_l написав:В Польше вчера все полки размели в магазах.

Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:48

Re: У Києві запровадять карантин через коронавірус

  egor6508 написав:Нет чтобы границы закрыть месяц назад, спохватились.
ТРЦ, кинотеатры это хорошо, а что там с подземкой? Самое настоящие "массовое мероприятие". Вентиляция там явно не справляется.

И весенний призыв не отменят, чем не массовое мероприятие. Призывники уже давно комиссию проходят и признаны годными. Завезут в войска больного и капец, воины света дадут дуба не дойдя до мины. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:50

Re: У Києві запровадять карантин через коронавірус

  Gastarbaiter написав:Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.

В Германии уже давно нечем ж.пу подтирать. :D Вспоминаю прошлые кризисы когда бабки соль и спички скупали. Думал что только у нас идиоты.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05

  Попаданец написав:
  Gastarbaiter написав:Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.

В Германии уже давно нечем ж.пу подтирать. :D Вспоминаю прошлые кризисы когда бабки соль и спички скупали. Думал что только у нас идиоты.

У моей бабули еще полмешка спичек за 77-й год на чердаке валяются. Лет 5 назад мыло хозяйственное 77-го года закончилось. ))))))))) Тем одним куском мыла можно было целое лето мыться, несмываемое какое то.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:08

  Gastarbaiter написав:
  p_a_l написав:В Польше вчера все полки размели в магазах.

Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.

Малой прислал Мэтро

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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:12

Re: У Києві запровадять карантин через коронавірус

Gastarbaiter написав:
  p_a_l написав:В Польше вчера все полки размели в магазах.

Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.


Все понимаю, но туалетной бумагой зачем запасаться впрок, при коронавирусе нет поноса.
В арабских странах ее вообще редко покупают, и живут.
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