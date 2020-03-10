У Києві запровадять карантин через коронавірус
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Обмежувальні заходи вводяться в столиці до кінця березня.
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😷 У Києві запровадять карантин через коронавірус
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:23
В Польше вчера все полки размели в магазах.
p_a_l
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:54
Нет чтобы границы закрыть месяц назад, спохватились.
ТРЦ, кинотеатры это хорошо, а что там с подземкой? Самое настоящие "массовое мероприятие". Вентиляция там явно не справляется.
egor6508
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:05
p_a_l написав:
В Польше вчера все полки размели в магазах.
Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.
Gastarbaiter
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:48
egor6508 написав:
Нет чтобы границы закрыть месяц назад, спохватились.
ТРЦ, кинотеатры это хорошо, а что там с подземкой? Самое настоящие "массовое мероприятие". Вентиляция там явно не справляется.
И весенний призыв не отменят, чем не массовое мероприятие. Призывники уже давно комиссию проходят и признаны годными. Завезут в войска больного и капец, воины света дадут дуба не дойдя до мины.
Попаданец
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:50
Gastarbaiter написав:
Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.
В Германии уже давно нечем ж.пу подтирать.
Вспоминаю прошлые кризисы когда бабки соль и спички скупали. Думал что только у нас идиоты.
Попаданец
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05
Попаданец написав: Gastarbaiter написав:
Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.
В Германии уже давно нечем ж.пу подтирать.
Вспоминаю прошлые кризисы когда бабки соль и спички скупали. Думал что только у нас идиоты.
У моей бабули еще полмешка спичек за 77-й год на чердаке валяются. Лет 5 назад мыло хозяйственное 77-го года закончилось. ))))))))) Тем одним куском мыла можно было целое лето мыться, несмываемое какое то.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:08
Gastarbaiter написав: p_a_l написав:
В Польше вчера все полки размели в магазах.
Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.
Малой прислал Мэтро
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:12
Gastarbaiter написав: p_a_l написав:
В Польше вчера все полки размели в магазах.
Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.
Все понимаю, но туалетной бумагой зачем запасаться впрок, при коронавирусе нет поноса.
В арабских странах ее вообще редко покупают, и живут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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