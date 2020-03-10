У Києві запровадять карантин через коронавірус

Додано: Чет 12 бер, 2020 01:36

p_a_l написав: Gastarbaiter написав: p_a_l написав: В Польше вчера все полки размели в магазах. В Польше вчера все полки размели в магазах.

Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть. Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.

Малой прислал Мэтро



Малой прислал Мэтро

Ну не знаю. Вот этим вечером были в другом супермаркете (Carrefour). Так, таримся потихоньку на всякий случай: пару пачек того, пару банок сего. В принципе, есть все. Жидкое мыло разобрали, хоть и не под ноль. Но если вы привыкли вот именно к тому, с маслом хлопка и экстрактом маракуйи, то именно его может и не быть. В брусках лежит. Туалетная бумага есть (хоть и тоже с небольшими проплешинами). Все продукты в обычном ассортименте. Даже зефир харьковский есть!Единственное что, очереди большие. Хотя в зале народу как в обычную субботу.В школах/садиках/вузах карантин с завтрашнего дня. Масок в продаже нет, но никто в них не ходит.