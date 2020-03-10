Обмежувальні заходи вводяться в столиці до кінця березня.
Дивися повний текст 😷 У Києві запровадять карантин через коронавірус.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 12:22
У Києві запровадять карантин через коронавірус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 😷 У Києві запровадять карантин через коронавірус.
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:54
Нет чтобы границы закрыть месяц назад, спохватились.
ТРЦ, кинотеатры это хорошо, а что там с подземкой? Самое настоящие "массовое мероприятие". Вентиляция там явно не справляется.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:05
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:48
Re: У Києві запровадять карантин через коронавірус
И весенний призыв не отменят, чем не массовое мероприятие. Призывники уже давно комиссию проходят и признаны годными. Завезут в войска больного и капец, воины света дадут дуба не дойдя до мины.
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:50
Re: У Києві запровадять карантин через коронавірус
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:05
У моей бабули еще полмешка спичек за 77-й год на чердаке валяются. Лет 5 назад мыло хозяйственное 77-го года закончилось. ))))))))) Тем одним куском мыла можно было целое лето мыться, несмываемое какое то.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:08
Малой прислал Мэтро
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:12
Re: У Києві запровадять карантин через коронавірус
Все понимаю, но туалетной бумагой зачем запасаться впрок, при коронавирусе нет поноса.
В арабских странах ее вообще редко покупают, и живут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:36
Ну не знаю. Вот этим вечером были в другом супермаркете (Carrefour). Так, таримся потихоньку на всякий случай: пару пачек того, пару банок сего. В принципе, есть все. Жидкое мыло разобрали, хоть и не под ноль. Но если вы привыкли вот именно к тому, с маслом хлопка и экстрактом маракуйи, то именно его может и не быть. В брусках лежит. Туалетная бумага есть (хоть и тоже с небольшими проплешинами). Все продукты в обычном ассортименте. Даже зефир харьковский есть!
Единственное что, очереди большие. Хотя в зале народу как в обычную субботу.
В школах/садиках/вузах карантин с завтрашнего дня. Масок в продаже нет, но никто в них не ходит.
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