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У Києві запровадять
карантин через коронавірус

У Києві запровадять карантин через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:26

Re: У Києві запровадять карантин через коронавірус

  freeze написав:Все понимаю, но туалетной бумагой зачем запасаться впрок, при коронавирусе нет поноса.
В арабских странах ее вообще редко покупают, и живут.

Ну так они же задницу моют, а в Германии руки то не всегда, вот у них и гребут и других цивилизованных заразили.
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