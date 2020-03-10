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У Києві запровадять карантин через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 06:26
freeze написав:
Все понимаю, но туалетной бумагой зачем запасаться впрок, при коронавирусе нет поноса.
В арабских странах ее вообще редко покупают, и живут.
Ну так они же задницу моют, а в Германии руки то не всегда, вот у них и гребут и других цивилизованных заразили её скупать. Вспоминаю Румынию в 90-е. Заходишь в туалет и тот куму платишь выдает тебе маленький кусочек туалетной бумаги, который не годиться даже высморкаться, но то сраку подтереть.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 06:44
Главное что прикольно, что мы пока смеёмся с немцев, поляков, итальянцев, как они сметают с полок бумагу и мыло. А стоит одному у нас в городе заболеть и народ моментально в идиотов превратиться и начнёт всё это скупать. Наверно побегу на всякий случай в магазин, пока паникёры не очухались.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 06:54
Попаданец написав:
Вспоминаю Румынию в 90-е. Заходишь в туалет и тот куму платишь выдает тебе маленький кусочек туалетной бумаги, который не годиться даже высморкаться, но то сраку подтереть.
Правильно было подтирать пальцем,а тем кусочком бумаги затем сам палец.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 12 бер, 2020 07:14
секрет пустых полок - просто сотрудники не вышли на работу
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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