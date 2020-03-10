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У Києві запровадять
карантин через коронавірус

У Києві запровадять карантин через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:26

Re: У Києві запровадять карантин через коронавірус

  freeze написав:Все понимаю, но туалетной бумагой зачем запасаться впрок, при коронавирусе нет поноса.
В арабских странах ее вообще редко покупают, и живут.

Ну так они же задницу моют, а в Германии руки то не всегда, вот у них и гребут и других цивилизованных заразили её скупать. Вспоминаю Румынию в 90-е. Заходишь в туалет и тот куму платишь выдает тебе маленький кусочек туалетной бумаги, который не годиться даже высморкаться, но то сраку подтереть.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:44

Главное что прикольно, что мы пока смеёмся с немцев, поляков, итальянцев, как они сметают с полок бумагу и мыло. А стоит одному у нас в городе заболеть и народ моментально в идиотов превратиться и начнёт всё это скупать. Наверно побегу на всякий случай в магазин, пока паникёры не очухались. :mrgreen:
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:54

Re: У Києві запровадять карантин через коронавірус

  Попаданец написав:Вспоминаю Румынию в 90-е. Заходишь в туалет и тот куму платишь выдает тебе маленький кусочек туалетной бумаги, который не годиться даже высморкаться, но то сраку подтереть.
Правильно было подтирать пальцем,а тем кусочком бумаги затем сам палец. :D
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:14

секрет пустых полок - просто сотрудники не вышли на работу :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Что не скажеш об украинцах. Они не паникуют.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55

  freeze написав:
Gastarbaiter написав:
  p_a_l написав:В Польше вчера все полки размели в магазах.

Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.


Все понимаю, но туалетной бумагой зачем запасаться впрок, при коронавирусе нет поноса.
В арабских странах ее вообще редко покупают, и живут.

С.рачка бывает от страха :oops:
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