У Києві запровадять карантин через коронавірус

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Додано: Чет 12 бер, 2020 06:26
freeze написав:
Все понимаю, но туалетной бумагой зачем запасаться впрок, при коронавирусе нет поноса.
В арабских странах ее вообще редко покупают, и живут.
Ну так они же задницу моют, а в Германии руки то не всегда, вот у них и гребут и других цивилизованных заразили её скупать. Вспоминаю Румынию в 90-е. Заходишь в туалет и тот куму платишь выдает тебе маленький кусочек туалетной бумаги, который не годиться даже высморкаться, но то сраку подтереть.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 06:44
Главное что прикольно, что мы пока смеёмся с немцев, поляков, итальянцев, как они сметают с полок бумагу и мыло. А стоит одному у нас в городе заболеть и народ моментально в идиотов превратиться и начнёт всё это скупать. Наверно побегу на всякий случай в магазин, пока паникёры не очухались.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 06:54
Попаданец написав:
Вспоминаю Румынию в 90-е. Заходишь в туалет и тот куму платишь выдает тебе маленький кусочек туалетной бумаги, который не годиться даже высморкаться, но то сраку подтереть.
Правильно было подтирать пальцем,а тем кусочком бумаги затем сам палец.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Чет 12 бер, 2020 07:14
секрет пустых полок - просто сотрудники не вышли на работу
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:52
Что не скажеш об украинцах. Они не паникуют.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:55
freeze написав: Gastarbaiter написав: p_a_l написав:
В Польше вчера все полки размели в магазах.
Был вчера вечером в польском Ашане. Размели только мыло и туалетную бумагу. Все остальное есть.
Все понимаю, но туалетной бумагой зачем запасаться впрок, при коронавирусе нет поноса.
В арабских странах ее вообще редко покупают, и живут.
С.рачка бывает от страха
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Додано: Чет 12 бер, 2020 18:14
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Додано: Чет 12 бер, 2020 21:21
Попаданец написав:
Главное что прикольно, что мы пока смеёмся с немцев, поляков, итальянцев, как они сметают с полок бумагу и мыло. А стоит одному у нас в городе заболеть и народ моментально в идиотов превратиться и начнёт всё это скупать. Наверно побегу на всякий случай в магазин, пока паникёры не очухались.
Краков.
3-й день потихоньку создаю резерв. После введения карантина и первых смертельных случаев народ начал нагребать продукты. Супермаркет встретил пустыми полками с кашами и мукой. Нет картошки, морковки, лука. Разобрали молоко в тетрапаках и воду в баклагах. Пустеют полки с памперсами. Мяса тоже практически нет (но ближе к закрытию его и так особо не выносят).
В-общем, вы сами можете сколько угодно быть не подвержены паническим настроениям, но большинство населения поведет себя вполне предсказуемо. И когда придет время плановой закупки на неделю, может оказаться так, что закупать-то особо и нечего.
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