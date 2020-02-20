RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Голова Міноборони: військовослужбовцям
потрібен значний...

Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00

Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний...

Пропонуємо до обговорення:
Українські військовослужбовці повинні бути соціально захищені і ще більш мотивовані для служби в армії.

Дивися повний текст Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний мотиваційний пакет.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93952
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00

“Мы должны разработать и обеспечить воплощение в жизнь емкого мотивационного пакета для военнослужащих. Он должен предусматривать обеспечение военнослужащих жильем, достойное денежное обеспечение, приоритетное право поступления в вузы, бесплатное образование, обеспечение качественными медицинскими услугами и гарантии при увольнении с военной службы”, – сказал он в среду, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским.


Я только перед этим залип от ржаки на три минуты от просмотра видео на ютубе, перехожу на сайт финанс юа и тут первая новость/статья висит -"Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакет", стало почему то уже не смешно, а страшно, кто же нас будет обучать, лечить, управлять государственной машиной если сейчас управление ниже плинтуса, что будет дальше и куда тогда деваться адекватным людям, выход я вижу уезжать из такой страны под таким управлением и никакие мантры Зе о необходимости остановить миграцию и вернуть людей с таким управлением и подходом не помогут.

А вот собственно и само видео, вопрос кого собрались обучать бесплатно и приоритетно :?: если подарить им диплом, то второй вопрос чему обучить такой учитель получивший диплом учителя в приоритетном порядке или вылечить врач с таким дипломом, как он будет управлять государством выучившись на управленца и т.д. мне лично от таких вопросов становится страшно :?

Михалыч
 
Повідомлень: 1291
З нами з: 01.03.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова ФДМ пояснив, чому українці в п'ять разів бідніші... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 27 лют, 2020 12:47
63 4165
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2020 19:59
omb
"Країною 25 років керували дешеві менеджери" - голова... 1, 2
R2 » Чет 20 лют, 2020 14:52
15 1027
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лют, 2020 10:23
380674120425
Для разової поїздки в Києві буде потрібен QR-квиток: де...
R2 » Нед 23 лют, 2020 15:49
1 205
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2020 15:49
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.