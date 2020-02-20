Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний...

Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00

“Мы должны разработать и обеспечить воплощение в жизнь емкого мотивационного пакета для военнослужащих. Он должен предусматривать обеспечение военнослужащих жильем, достойное денежное обеспечение, приоритетное право поступления в вузы, бесплатное образование, обеспечение качественными медицинскими услугами и гарантии при увольнении с военной службы”, – сказал он в среду, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским.



Я только перед этим залип от ржаки на три минуты от просмотра видео на ютубе, перехожу на сайт финанс юа и тут первая новость/статья висит -"Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакет", стало почему то уже не смешно, а страшно, кто же нас будет обучать, лечить, управлять государственной машиной если сейчас управление ниже плинтуса, что будет дальше и куда тогда деваться адекватным людям, выход я вижу уезжать из такой страны под таким управлением и никакие мантры Зе о необходимости остановить миграцию и вернуть людей с таким управлением и подходом не помогут.А вот собственно и само видео, вопрос кого собрались обучать бесплатно и приоритетно :?: если подарить им диплом, то второй вопрос чему обучить такой учитель получивший диплом учителя в приоритетном порядке или вылечить врач с таким дипломом, как он будет управлять государством выучившись на управленца и т.д. мне лично от таких вопросов становится страшно :?