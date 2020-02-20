Українські військовослужбовці повинні бути соціально захищені і ще більш мотивовані для служби в армії.
Дивися повний текст Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний мотиваційний пакет.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00
Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний мотиваційний пакет.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00
Я только перед этим залип от ржаки на три минуты от просмотра видео на ютубе, перехожу на сайт финанс юа и тут первая новость/статья висит -"Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакет", стало почему то уже не смешно, а страшно, кто же нас будет обучать, лечить, управлять государственной машиной если сейчас управление ниже плинтуса, что будет дальше и куда тогда деваться адекватным людям, выход я вижу уезжать из такой страны под таким управлением и никакие мантры Зе о необходимости остановить миграцию и вернуть людей с таким управлением и подходом не помогут.
А вот собственно и само видео, вопрос кого собрались обучать бесплатно и приоритетно :?: если подарить им диплом, то второй вопрос чему обучить такой учитель получивший диплом учителя в приоритетном порядке или вылечить врач с таким дипломом, как он будет управлять государством выучившись на управленца и т.д. мне лично от таких вопросов становится страшно :?
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