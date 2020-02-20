Українські військовослужбовці повинні бути соціально захищені і ще більш мотивовані для служби в армії.
Дивися повний текст Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний мотиваційний пакет.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00
Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний мотиваційний пакет.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00
Я только перед этим залип от ржаки на три минуты от просмотра видео на ютубе, перехожу на сайт финанс юа и тут первая новость/статья висит -"Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакет", стало почему то уже не смешно, а страшно, кто же нас будет обучать, лечить, управлять государственной машиной и т.д. если сейчас все это ниже плинтуса, что будет дальше и куда тогда деваться адекватным людям, выход я вижу уезжать из такой страны под таким управлением и никакие мантры Зе о необходимости остановить миграцию и вернуть людей с таким управлением и подходом не помогут.
А вот собственно и само видео, вопрос кого собрались обучать бесплатно и приоритетно если подарить им диплом, то второй вопрос чему сможет обучить такой учитель получивший диплом учителя в приоритетном порядке или вылечить врач с таким дипломом, как он будет управлять государством получив диплом в области гос управления и т.д. мне лично от таких вопросов становится страшно и приходит понимание дальнейшего неизбежной деградации страны с выездом из Украины оставшегося еще адекватного населения или если не выедут то его окончательного обыдления бы*** политиканам и олигархам с их продажными СМИ и их западными покровителями легче управлять и манипулировать, если такая цель стоит, то флаг в руки, но без меня, я окончательно свалю тогда из страны.
Как я понимаю, все что он хочет и так есть уже в нашем законодательстве-но денег нет, если выполнить все, то о чем вещает этот пан, то я думаю придется все деньги государства тратить только на это и прекратить выплату з/п учителям, медикам, пенсии пенсионерам и другие гос расходы не связанные с тем что обозначил этот пан, да еще думаю и не хватит и этих денег, потому как у нас любят распиливать бюджеты, да еще и такие закрытые от контроля общества как военные и связанные с ним и так у нас уже государство кинуло массу народа на пенсиях например я писал тут недавно как моего брата врача скорой не смотря на Решение Конституционного Суда Украины государство кинуло и отказалось выплачивать ему пенсию Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... на днях разговаривал с ним по тел., он мне рассказал, что с этого года ввели бальную систему для подтверждения диплома врача скорой, ему надо каждый год проходить курсы, набрать 50 балов и сдавать экзамены для подтверждения высшей категории.......так глав врач им сказал, что скорая оплачивать курсы не будет, едите за свой счет и вообще им врачи с высшей категорией не нужны т.к. им надо доплачивать за категорию, курсы он посчитал будут стоить ему минимум 10 тыс. гривен каждый год + проезд и проживание так как в его городе нет этих курсов, он уже записался на курсы, но ему сказали обучение и проезд за свой счет, врачам скорой в его городе минздрав оплачивать курсы не будет, вот и получается, что выход для нормальных и адекватных людей в этой стране только уезжать в нормальные страны где есть государство, есть стабильность, действуют законы, надежда на будущее, а не декоративное государство как в Украине, где государство существует как в кино версии какой то пропагандистской кино реальности, есть декорации-бутафорские стены из дерева, картона, пенопласта, а загляни за декорацию, за ними реально ничего нет.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:39
А у нас в городе районную поликлинику закрывают. Район не маленький. И что дальше???
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56
Статья про всех, про нас, потому, что после прочтения статьи заставляет всех у кого осталась в этой стране способность здраво и критически мыслить, задавать закономерные вопросы в том числе про врачей, учителей, пенсионеров, гос управление и т.д. и все эти вопросы возникают у них из сути данной статьи, так что все в тему
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