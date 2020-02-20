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Голова Міноборони: військовослужбовцям
потрібен значний...

Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00

Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний...

Пропонуємо до обговорення:
Українські військовослужбовці повинні бути соціально захищені і ще більш мотивовані для служби в армії.

Дивися повний текст Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний мотиваційний пакет.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:00

“Мы должны разработать и обеспечить воплощение в жизнь емкого мотивационного пакета для военнослужащих. Он должен предусматривать обеспечение военнослужащих жильем, достойное денежное обеспечение, приоритетное право поступления в вузы, бесплатное образование, обеспечение качественными медицинскими услугами и гарантии при увольнении с военной службы”, – сказал он в среду, выступая в Министерстве обороны после представления президентом Украины Владимиром Зеленским.


Я только перед этим залип от ржаки на три минуты от просмотра видео на ютубе, перехожу на сайт финанс юа и тут первая новость/статья висит -"Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакет", стало почему то уже не смешно, а страшно, кто же нас будет обучать, лечить, управлять государственной машиной и т.д. если сейчас все это ниже плинтуса, что будет дальше и куда тогда деваться адекватным людям, выход я вижу уезжать из такой страны под таким управлением и никакие мантры Зе о необходимости остановить миграцию и вернуть людей с таким управлением и подходом не помогут.

А вот собственно и само видео, вопрос кого собрались обучать бесплатно и приоритетно :?: если подарить им диплом, то второй вопрос чему сможет обучить такой учитель получивший диплом учителя в приоритетном порядке или вылечить врач с таким дипломом, как он будет управлять государством получив диплом в области гос управления и т.д. мне лично от таких вопросов становится страшно :? и приходит понимание дальнейшего неизбежной деградации страны с выездом из Украины оставшегося еще адекватного населения или если не выедут то его окончательного обыдления :oops: бы*** политиканам и олигархам с их продажными СМИ и их западными покровителями легче управлять и манипулировать, если такая цель стоит, то флаг в руки, но без меня, я окончательно свалю тогда из страны.


Как я понимаю, все что он хочет и так есть уже в нашем законодательстве-но денег нет, если выполнить все, то о чем вещает этот пан, то я думаю придется все деньги государства тратить только на это и прекратить выплату з/п учителям, медикам, пенсии пенсионерам и другие гос расходы не связанные с тем что обозначил этот пан, да еще думаю и не хватит и этих денег, потому как у нас любят распиливать бюджеты, да еще и такие закрытые от контроля общества как военные и связанные с ним и так у нас уже государство кинуло массу народа на пенсиях например я писал тут недавно как моего брата врача скорой не смотря на Решение Конституционного Суда Украины государство кинуло и отказалось выплачивать ему пенсию Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... на днях разговаривал с ним по тел., он мне рассказал, что с этого года ввели бальную систему для подтверждения диплома врача скорой, ему надо каждый год проходить курсы, набрать 50 балов и сдавать экзамены для подтверждения высшей категории.......так глав врач им сказал, что скорая оплачивать курсы не будет, едите за свой счет и вообще им врачи с высшей категорией не нужны т.к. им надо доплачивать за категорию, курсы он посчитал будут стоить ему минимум 10 тыс. гривен каждый год + проезд и проживание так как в его городе нет этих курсов, он уже записался на курсы, но ему сказали обучение и проезд за свой счет, врачам скорой в его городе минздрав оплачивать курсы не будет, вот и получается, что выход для нормальных и адекватных людей в этой стране только уезжать в нормальные страны где есть государство, есть стабильность, действуют законы, надежда на будущее, а не декоративное государство как в Украине, где государство существует как в кино версии какой то пропагандистской кино реальности, есть декорации-бутафорские стены из дерева, картона, пенопласта, а загляни за декорацию, за ними реально ничего нет.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:39

А у нас в городе районную поликлинику закрывают. Район не маленький. И что дальше???
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:51

статья про военных ,а вы про врачей!
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56

  alekc_sizov написав:статья про военных ,а вы про врачей!


Статья про всех, про нас, потому, что после прочтения статьи заставляет всех у кого осталась в этой стране способность здраво и критически мыслить, задавать закономерные вопросы в том числе про врачей, учителей, пенсионеров, гос управление и т.д. и все эти вопросы возникают у них из сути данной статьи, так что все в тему :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:23

“У нас уже есть много настоящих профессионалов военного дела, от солдата до генерала, на всех уровнях, но нужно, чтобы у нас вся армия стала профессиональной...”, – указал он.

он сам ответил,что действительно нужно.
а в профессиональной армии и зарплаты должны быть достойные.
что бы военный мог оплатить себе и образование, и квартиру и накопить на пенсию.
а все эти привилегии и льготы от лукавого.
они такие люди как и учителя и врачи и пенсионеры.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:04

Денежек не хватит...
ketrax70
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:21

Я могу понять, когда на какие-то должности или на какие-то учебные специальности берут только тех (или, в первую очередь, тех), кто после армии - полиция и так далее.
Я могу понять, когда отслужившим государство предоставляет льготную медицинскую страховку и еще какие-то льготы - например, льготные кредит на образование (или даже частичное покрытие расходов на обучение). Но льготное поступление - это какой-то трэш. То есть из 50 студентов-врачей, например, пятеро будут те, кто не способен сдать экзамен, но зато служил. А людям, которых эти врачи лечить будут, такие врачи нужны? Похоже на попытку и льготы дать, и сэкономить (фактически, предоставив эти льготы не за счет бюджета, а за счет людей).
PasserBy
 
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