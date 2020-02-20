Голова Міноборони: військовослужбовцям потрібен значний...

Додано: Сер 11 бер, 2020 23:45

PasserBy написав: Но льготное поступление - это какой-то трэш. Но льготное поступление - это какой-то трэш.

Сколько помню - всегда при СССР были какие-то льготники: то по направлению с завода/колхоза, то воины-афганцы, то из многодетных семей, то дети-сироты и т.д. И что ?Просто нужно понимать разницу между "поступление в ВУЗ" и "окончание ВУЗ с дипломом".В своё время при поступлении я спросил, сколько человек будет в группе ? Мне ответили - планируется 25 чел (тогда ещё платных не было, а всё было строго за бюджет). Первого сентября считаю по головам - больше 30-ти чел! Как-то с оказией был в Деканате и спросил - а почему вы меня тогда обманули ? Ответ был шикарен - а вот мы доживем до первой сессии и увидишь сам. Таки да - после первой сессии осталось - 27, после второй - 24, которые успешно закончили ВУЗ. Так что не спешите "зраду" разводить.