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Панічного виведення іноземних
інвестицій з України немає...

Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:32

Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України підтвердили, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації. Однак інвестори не поспішають виводити свої кошти з України.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:33

якось невпевнено прозвучало. Краще б мовчали
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:43

Падение гривны продолжилось 11 марта.
НБУ все вливает бабло а курс растет и растет...
Ждем новое опровержение
mulder_vik
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