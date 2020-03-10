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Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:32
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України підтвердили, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації. Однак інвестори не поспішають виводити свої кошти з України.
Дивися повний текст Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає – Нацбанк
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R2
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:33
якось невпевнено прозвучало. Краще б мовчали
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Expert100500
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:43
Падение гривны продолжилось 11 марта.
НБУ все вливает бабло а курс растет и растет...
Ждем новое опровержение
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mulder_vik
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