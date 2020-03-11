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Панічного виведення іноземних
інвестицій з України немає...

Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:32

Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України підтвердили, що паніка на світових фінансових ринках знизила попит на державні облігації. Однак інвестори не поспішають виводити свої кошти з України.

Дивися повний текст Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає – Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:33

якось невпевнено прозвучало. Краще б мовчали
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:43

Падение гривны продолжилось 11 марта.
НБУ все вливает бабло а курс растет и растет...
Ждем новое опровержение
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:09

Якщо НБУ вийшов зі "словесними" інтервенціями, то ситуація вже критична.
nikt
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:46

Фундаментальных причин нет. Именно под эту фразу плясала Гонтарева :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:10

Халва, халва, халва...
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:18

Почему отменили аукцион ОВГЗ 10 марта. Как теперь латать дыры?

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:01

Значит,все наоборот..
ketrax70
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:11

та ничего страшно, ввод - вывод, импорт - экспорт, 20 - 40, какая разница, главное это реформы!!! Слава Украине!!!
optyma33
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:53

Re: Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає

Я сегодня цены в гривне даже не менял. Завтра уже курс будет выше, завтра и поменяю. А может и послезавтра.
Кто валюту то скупает? А?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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