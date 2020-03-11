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Панічного виведення іноземних
інвестицій з України немає...

Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:00

Ребят подскажите когда лучше сливать бакс? Думаете курс 30 пробьет?
777serg87
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