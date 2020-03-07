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Експерт розповів, чи варто
чекати українцям зниження цін...

Експерт розповів, чи варто чекати українцям зниження цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:55

Експерт розповів, чи варто чекати українцям зниження цін...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям не варто чекати істотного зниження цін.

Дивися повний текст Експерт розповів, чи варто чекати українцям зниження цін на бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 13:55

написал в Facebook президент Центра глобалистики “Стратегия ХХI века”


А где ̶б̶а̶б̶у̶л̶я̶ горючий икспкерд Куюн? :mrgreen:
EKO
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