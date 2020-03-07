Українцям не варто чекати істотного зниження цін.
Дивися повний текст Експерт розповів, чи варто чекати українцям зниження цін на бензин.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 13:55
Експерт розповів, чи варто чекати українцям зниження цін...
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Дивися повний текст Експерт розповів, чи варто чекати українцям зниження цін на бензин.
Додано: Сер 11 бер, 2020 13:55
написал в Facebook президент Центра глобалистики “Стратегия ХХI века”
А где ̶б̶а̶б̶у̶л̶я̶ горючий икспкерд Куюн?
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