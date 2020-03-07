На минулому тижні, з минулої середи, долар значно виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку.
Дивися повний текст Чого очікувати від курсу цього тижня?.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:40
Чого очікувати від курсу цього тижня?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чого очікувати від курсу цього тижня?.
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:41
Не совсем ясен ответ эксперта на вопрос заголовка статьи. Лично меня интересует: Чего от действущих властей можно ожидать при горящем индикаторе???
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