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Чого очікувати від
курсу цього тижня?

Чого очікувати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:40

Чого очікувати від курсу цього тижня?

Пропонуємо до обговорення:
На минулому тижні, з минулої середи, долар значно виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку.

Дивися повний текст Чого очікувати від курсу цього тижня?.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:41

Не совсем ясен ответ эксперта на вопрос заголовка статьи. Лично меня интересует: Чего от действущих властей можно ожидать при горящем индикаторе???
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