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Dragon Capital звертається до суду з позовом до ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Інвестційна компанія Dragon Capital звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування рішення Виконавчої дирекції ФГВФО результатів аукціону з реалізації будівлі головного офісу ПАТ «Банк «Київська Русь».
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