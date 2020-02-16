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Dragon Capital звертається
до суду з позовом до ФГВФО

Dragon Capital звертається до суду з позовом до ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 16:32

Dragon Capital звертається до суду з позовом до ФГВФО

Пропонуємо до обговорення:
Інвестційна компанія Dragon Capital звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про скасування рішення Виконавчої дирекції ФГВФО результатів аукціону з реалізації будівлі головного офісу ПАТ «Банк «Київська Русь».

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