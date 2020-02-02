RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Айтішники просять гарантувати
незмінність поточних...

Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:17

Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті електронних петіцій з'явилося звернення представників ІТ-галузі з проханням про гарантії стабільності поточних податкових умов.

Дивися повний текст Айтішники просять гарантувати незмінність поточних податкових умов для ІТ-галузі - петиція.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93964
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:18

где петицию подписывать?
ikochetkov92
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:15

  ikochetkov92 написав:где петицию подписывать?

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3367

Регистрация через BankID работает на раз-два.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 06.08.19
Подякував: 85 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:32

чому б вам не сплачувати податки за тими ставками, що й інші платять?
m u k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 29.05.13
Подякував: 452 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:49

m u k
Так они и платят. По тем ставкам, что и другие ФЛП из 2-й или 3-й группы. Никаких специальных условий для ИТ-шников сейчас нет. И смысл петиции как раз в том, что государство просят не лезть и не создавать специальную группу для ИТ.
BlackFedor
 
Повідомлень: 418
З нами з: 12.11.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленського просять скасувати другу платіжку за газ 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 31 січ, 2020 15:17
32 3223
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 09:09
Тракторист
Народні депутати просять КСУ повернути їм недоторканність
R2 » П'ят 31 січ, 2020 21:47
7 548
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 лют, 2020 17:34
greenozon
Іноземні фермери просять Зеленського не закривати для...
R2 » Сер 15 січ, 2020 11:22
1 472
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 11:22
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.