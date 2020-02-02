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Айтішники просять гарантувати
незмінність поточних...

Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:17

Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті електронних петіцій з'явилося звернення представників ІТ-галузі з проханням про гарантії стабільності поточних податкових умов.

Дивися повний текст Айтішники просять гарантувати незмінність поточних податкових умов для ІТ-галузі - петиція.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:18

где петицию подписывать?
ikochetkov92
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:15

  ikochetkov92 написав:где петицию подписывать?

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3367

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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:32

чому б вам не сплачувати податки за тими ставками, що й інші платять?
m u k
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:49

m u k
Так они и платят. По тем ставкам, что и другие ФЛП из 2-й или 3-й группы. Никаких специальных условий для ИТ-шников сейчас нет. И смысл петиции как раз в том, что государство просят не лезть и не создавать специальную группу для ИТ.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 00:27

айтишники, вы крассавы. Сразу видно, шо вы никада небыли в Белизе)) Вам таки есть куда развивацца!
svk_neo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 07:57

  m u k написав:чому б вам не сплачувати податки за тими ставками, що й інші платять?

Чому б перед цим не понизити ставки іншим до меж які є обгрунтованими з точки здорового глузду?

Або іншою мовою, можливо тобі вчителька в школі або мати, або батько колись таке казали: "Якщо всі з даху стрибати будуть ти теж з даху стрибнеш?"
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  m u k написав:чому б вам не сплачувати податки за тими ставками, що й інші платять?

Чому б перед цим не понизити ставки іншим до меж які є обгрунтованими з точки здорового глузду?

Або іншою мовою, можливо тобі вчителька в школі або мати, або батько колись таке казали: "Якщо всі з даху стрибати будуть ти теж з даху стрибнеш?"


Так нехай інші добиваються зниження податків, хто ж їм заважає? Тим паче, що цілком резонно з доходу в один прожитковий мінімум на члена сім'ї взагалі не сплачувати ПДФО. Але ж прийдеться заповнювати декларацію, самому платити податки та таке інше. Значно простіше сидіти на попі рівно, голосувати за популістів і вимагати збільшення податків для когось іншого.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:48

Re: Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...

  Giroi написав:Так нехай інші добиваються зниження податків, хто ж їм заважає?

Точно що не айтішники і не ФОП-и.
  Giroi написав:Значно простіше сидіти на попі рівно, голосувати за популістів і вимагати збільшення податків для когось іншого.

Та це ж святе!!!11 :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:05

Петиция это все бесполезно. Надо быть как все - около минималка + счет в стабильной оффшорной стране.
"Завтра" доллар на меж банке будет по 30 а у того у кого реально можно купить под 60 + обязательная продаже валюты. И 50% денежек тю-то :(
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