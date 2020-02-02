На сайті електронних петіцій з'явилося звернення представників ІТ-галузі з проханням про гарантії стабільності поточних податкових умов.
Дивися повний текст Айтішники просять гарантувати незмінність поточних податкових умов для ІТ-галузі - петиція.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:17
Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Айтішники просять гарантувати незмінність поточних податкових умов для ІТ-галузі - петиція.
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:15
Регистрация через BankID работает на раз-два.
Mind the gap.
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:32
чому б вам не сплачувати податки за тими ставками, що й інші платять?
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:49
m u k
Так они и платят. По тем ставкам, что и другие ФЛП из 2-й или 3-й группы. Никаких специальных условий для ИТ-шников сейчас нет. И смысл петиции как раз в том, что государство просят не лезть и не создавать специальную группу для ИТ.
Додано: Чет 12 бер, 2020 00:27
айтишники, вы крассавы. Сразу видно, шо вы никада небыли в Белизе)) Вам таки есть куда развивацца!
Додано: Чет 12 бер, 2020 07:57
Чому б перед цим не понизити ставки іншим до меж які є обгрунтованими з точки здорового глузду?
Або іншою мовою, можливо тобі вчителька в школі або мати, або батько колись таке казали: "Якщо всі з даху стрибати будуть ти теж з даху стрибнеш?"
Mind the gap.
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:45
Так нехай інші добиваються зниження податків, хто ж їм заважає? Тим паче, що цілком резонно з доходу в один прожитковий мінімум на члена сім'ї взагалі не сплачувати ПДФО. Але ж прийдеться заповнювати декларацію, самому платити податки та таке інше. Значно простіше сидіти на попі рівно, голосувати за популістів і вимагати збільшення податків для когось іншого.
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:48
Re: Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...
Точно що не айтішники і не ФОП-и.
Та це ж святе!!!11
Mind the gap.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:05
Петиция это все бесполезно. Надо быть как все - около минималка + счет в стабильной оффшорной стране.
"Завтра" доллар на меж банке будет по 30 а у того у кого реально можно купить под 60 + обязательная продаже валюты. И 50% денежек тю-то
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