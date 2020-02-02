Ага-ага, рассказывай.
Подскажи кто будет работать на невыгодной группе: с высоким налогом и запретом на ВЕД?
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Додано: Чет 12 бер, 2020 20:26
Re: Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...
Ага-ага, рассказывай.
Подскажи кто будет работать на невыгодной группе: с высоким налогом и запретом на ВЕД?
Mind the gap.
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:56
Kart
3-ю группу-то никто не отменяет. А вот разрешенные в ней виды деятельности - вполне могут. Так что ИТ-шникам будет только два выхода - либо переходить на 5-ю группу (для тех, кому не нужна ВЭД), либо уходить в тень.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:22
Ну зачем сразу в тень? -- будет небывалый расцвет переводческого, консультационного, рекламного и кучи других бизнесов.
Но планам ЗЕ-команды по удвоению (или что они там рисовали?) IT-рабочих мест таки придет конец...
Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:04
Re: Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...
15 лет работаю в ИТ. Так вот только с 2017 года начал работать как ФОП. До этого получал з/п в черную.
Что бы сказать чтобы не обидеть тех, кто радуются что налоги для ИТ могут повысить?
Ну буду платить те же 5% от дохода какому-то дяде, вместо налогов, за перевод денег от заказчика...
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:25
vpchelko
у нас все традиционно: те кто не умел и не хотел зарабатывать деньги хотят чтобы тех кто умел и хотел получали не больше их.
Mind the gap.
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