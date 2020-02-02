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Айтішники просять гарантувати
незмінність поточних...

Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:26

Re: Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...

  Kart написав:кто хочет - переходит на 5ю

Ага-ага, рассказывай.

Подскажи кто будет работать на невыгодной группе: с высоким налогом и запретом на ВЕД?
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:56

Kart
3-ю группу-то никто не отменяет. А вот разрешенные в ней виды деятельности - вполне могут. Так что ИТ-шникам будет только два выхода - либо переходить на 5-ю группу (для тех, кому не нужна ВЭД), либо уходить в тень.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 10:22

  BlackFedor написав:Kart
3-ю группу-то никто не отменяет. А вот разрешенные в ней виды деятельности - вполне могут. Так что ИТ-шникам будет только два выхода - либо переходить на 5-ю группу (для тех, кому не нужна ВЭД), либо уходить в тень.

Ну зачем сразу в тень? -- будет небывалый расцвет переводческого, консультационного, рекламного и кучи других бизнесов.
Но планам ЗЕ-команды по удвоению (или что они там рисовали?) IT-рабочих мест таки придет конец...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:04

Re: Айтішники просять гарантувати незмінність поточних...

15 лет работаю в ИТ. Так вот только с 2017 года начал работать как ФОП. До этого получал з/п в черную.
Что бы сказать чтобы не обидеть тех, кто радуются что налоги для ИТ могут повысить?
Ну буду платить те же 5% от дохода какому-то дяде, вместо налогов, за перевод денег от заказчика...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:25

vpchelko
у нас все традиционно: те кто не умел и не хотел зарабатывать деньги хотят чтобы тех кто умел и хотел получали не больше их.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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