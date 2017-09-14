У 2019-му порівняно із 2017-м жінок-ФОПів у ІТ стало більше аж на 62%.
Дивися повний текст Скільки жінок-ФОПів в українському ІТ (дослідження).
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Додано: Сер 11 бер, 2020 17:18
Скільки жінок-ФОПів в українському ІТ (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки жінок-ФОПів в українському ІТ (дослідження).
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:18
А где в табличке HRы?
А я вам скажу где, в пункте програмирование. ХРы имеют тот же квед, что и програмисты.
Опять статья от профана.
Додано: Сер 11 бер, 2020 17:24
Девушки в основном QA и в менеджменте (пройдя всю лестницу QA) работают. Программистки тоже есть, но очень мало. Где-то может 5% по личным наблюдениям, как правило это классические ботанки, отличницы. Из тех что на математическом факультете учатся. А так да, в основном в HR
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