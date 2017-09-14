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Скільки жінок-ФОПів в
українському ІТ (дослідження)

Скільки жінок-ФОПів в українському ІТ (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:18

Скільки жінок-ФОПів в українському ІТ (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
У 2019-му порівняно із 2017-м жінок-ФОПів у ІТ стало більше аж на 62%.

Дивися повний текст Скільки жінок-ФОПів в українському ІТ (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:18

А где в табличке HRы?
А я вам скажу где, в пункте програмирование. ХРы имеют тот же квед, что и програмисты.
Опять статья от профана.
egor6508
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:24

Девушки в основном QA и в менеджменте (пройдя всю лестницу QA) работают. Программистки тоже есть, но очень мало. Где-то может 5% по личным наблюдениям, как правило это классические ботанки, отличницы. Из тех что на математическом факультете учатся. А так да, в основном в HR :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 17:40

"ВыдАча прочего программного обеспечения" - звучит так по советски!
arktan
 
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