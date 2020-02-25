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Що змінить закон про регулювання українського платіжного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 18:27
Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку розповіли, що зміниться на ринку платіжних послуг з прийняттям проекту закону "Про платіжний ринок".
Дивися повний текст Що змінить закон про регулювання українського платіжного ринку (інфографіка)
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Додано: Сер 11 бер, 2020 18:27
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