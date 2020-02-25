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Що змінить закон про регулювання
українського платіжного...

Що змінить закон про регулювання українського платіжного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:27

Що змінить закон про регулювання українського платіжного...

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку розповіли, що зміниться на ринку платіжних послуг з прийняттям проекту закону "Про платіжний ринок".

Дивися повний текст Що змінить закон про регулювання українського платіжного ринку (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 18:27

PayPal пустите,без этого останетесь в дворовой лиге
alarm6969
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