Україна входить у світову економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу в світі.
Дивися повний текст Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:32
Шмигаль оголосив про входження України в світову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:42
Re: Шмигаль оголосив про входження України в світову...
ну все соломку себе уже подстелил перед входом в должность.
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