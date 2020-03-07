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Шмигаль оголосив про входження
України в світову...

Шмигаль оголосив про входження України в світову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:32

Шмигаль оголосив про входження України в світову...

Пропонуємо до обговорення:
Україна входить у світову економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу в світі.

Дивися повний текст Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу.
R2
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д...
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:38

Могли бы еще годный банкет по этому поводу забабахать :D
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:42

Re: Шмигаль оголосив про входження України в світову...

ну все соломку себе уже подстелил перед входом в должность.
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