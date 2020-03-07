Україна входить у світову економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу в світі.
Дивися повний текст Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 19:32
Шмигаль оголосив про входження України в світову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:42
Re: Шмигаль оголосив про входження України в світову...
ну все соломку себе уже подстелил перед входом в должность.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:55
Re: Шмигаль оголосив про входження України в світову...
Быстрее бы, обожаю кризисы, чем хуже, тем лучше для меня. Жаль что его не будет. Просто кто-то хочет что-бы в него поверили.
Додано: Сер 11 бер, 2020 19:58
Прогресуємо. З державної зразу у світову.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:12
Как сказал профессор Преображенский, кризис в голове у Шмигаля.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:14
пора собі премії виплачувати.
а реально-велетенських запасів не вистачить навіть на повне погашення боргів 2020-2021.
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:42
Re: Шмигаль оголосив про входження України в світову...
долляр будэ по 20-ть!!! нужно верить в Украину и гривну. Слава Украине!!!
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