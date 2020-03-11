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Шмигаль оголосив про входження
України в світову...

Шмигаль оголосив про входження України в світову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:32

Шмигаль оголосив про входження України в світову...

Пропонуємо до обговорення:
Україна входить у світову економічну кризу, спричинену поширенням коронавірусу в світі.

Дивися повний текст Шмигаль оголосив про входження України в світову економічну кризу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:42

Re: Шмигаль оголосив про входження України в світову...

ну все соломку себе уже подстелил перед входом в должность.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 19:55

Re: Шмигаль оголосив про входження України в світову...

Быстрее бы, обожаю кризисы, чем хуже, тем лучше для меня. Жаль что его не будет. Просто кто-то хочет что-бы в него поверили.
Попаданец
 
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Прогресуємо. З державної зразу у світову.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:08

Обменники закройте все и входите в свой кризис
azon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:12

Как сказал профессор Преображенский, кризис в голове у Шмигаля.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:14

пора собі премії виплачувати.
а реально-велетенських запасів не вистачить навіть на повне погашення боргів 2020-2021.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:46

  azon написав:Обменники закройте все и входите в свой кризис

Я с 14-го года не знаю что такое обменник. Можете закрывать.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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  p_a_l написав:
  azon написав:Обменники закройте все и входите в свой кризис

Я с 14-го года не знаю что такое обменник. Можете закрывать.

От обменника, где нельзя обменять валюту по норм цене пользы мало. Судя по всему скоро возобновится традиция приглашать менялу в офис :mrgreen:
ssnet
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Гривна просела - пора кабмин разгонять.
hlaaluu
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