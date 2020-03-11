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Шмигаль оголосив про входження
України в світову...

Шмигаль оголосив про входження України в світову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:34

Подогнать пирамиду МММ под названием ОВГЗ под глобальный коронакризис - это вялая попытка отмазать украинских мавродов от весенних посадок.
svk_neo
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04

Ай, молодець, шмигаль !. Це ж для цього треба було обирати клоуна, щоб він оголосив таку дурницю? Шукає виправдання у кризі, ще нічого не зробивши ?

Чи варто чекати від нього допомоги економіці і підприємцям, якщо він з такою радістю оголосив про вступ України у світову кризу?

Його лише цікавить, як виконати два з восьми параметрів МВФ.
Jango-sk
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:05

Майстер-клас: Як списати грабіж держави на світову кризу.
trd
 
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