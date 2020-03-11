Шмигаль оголосив про входження України в світову...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 10:34
Подогнать пирамиду МММ под названием ОВГЗ под глобальный коронакризис - это вялая попытка отмазать украинских мавродов от весенних посадок.
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04
Ай, молодець, шмигаль !. Це ж для цього треба було обирати клоуна, щоб він оголосив таку дурницю? Шукає виправдання у кризі, ще нічого не зробивши ?
Чи варто чекати від нього допомоги економіці і підприємцям, якщо він з такою радістю оголосив про вступ України у світову кризу?
Його лише цікавить, як виконати два з восьми параметрів МВФ.
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