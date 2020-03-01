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Міжбанк: валютний ринок
лихоманить. До того ж сильно

Міжбанк: валютний ринок лихоманить. До того ж сильно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:17

Міжбанк: валютний ринок лихоманить. До того ж сильно

Пропонуємо до обговорення:
Другий день поспіль валютний український ринок лихоманить. Причому - сильно.

Дивися повний текст Міжбанк: валютний ринок лихоманить. До того ж сильно.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:17

які громадяни з тяжкою працею і мішками гривні в жебрацькій країні?
щось веселіше придумайте, експерди.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:40

доллар будэ по 20-ть!!!
optyma33
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