Другий день поспіль валютний український ринок лихоманить. Причому - сильно.
Дивися повний текст Міжбанк: валютний ринок лихоманить. До того ж сильно.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:17
Міжбанк: валютний ринок лихоманить. До того ж сильно
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Дивися повний текст Міжбанк: валютний ринок лихоманить. До того ж сильно.
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:17
які громадяни з тяжкою працею і мішками гривні в жебрацькій країні?
щось веселіше придумайте, експерди.
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