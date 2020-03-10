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Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:32
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міністри в українському уряді відмовилися від своїх премій до кінця поточного року.
Дивися повний текст Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року - Шмигаль
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:32
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:42
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