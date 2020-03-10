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Міністри відмовилися від своїх
премій до кінця року -...

Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:32

Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року -...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міністри в українському уряді відмовилися від своїх премій до кінця поточного року.

Дивися повний текст Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року - Шмигаль.
R2
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saweliy722
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 09:58

Как министры могут отказаться от премий, которых еще не заработали, и возможно - не заработают? Пусть на один год откажутся от будущих не заработанных пенсий. :mrgreen:
Гнилая система. 100%-й популизм.
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zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:32

  zloy_ukr написав:Как министры могут отказаться от премий, которых еще не заработали, и возможно - не заработают? Пусть на один год откажутся от будущих не заработанных пенсий. :mrgreen:
Гнилая система. 100%-й популизм.


Абсолютно верно
Премия – это инструмент материальной мотивации сотрудников, денежное поощрение за качественную работу, которое выплачивается в дополнение к основной зарплате.


Посему о чем глаголет этот премьер и чем он думает непонятно :) Но зато в духе 95 квартала, есть над чем посмеяться. Странно что они еще от 15 зарплаты не отказались ;)
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