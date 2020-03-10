Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що міністри в українському уряді відмовилися від своїх премій до кінця поточного року.
Дивися повний текст Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року - Шмигаль.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:32
Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року -...
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Дивися повний текст Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року - Шмигаль.
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:58
Как министры могут отказаться от премий, которых еще не заработали, и возможно - не заработают? Пусть на один год откажутся от будущих не заработанных пенсий.
Гнилая система. 100%-й популизм.
Теплосети и облгазы послали Гончарука, Шмыга́ль - на очереди ?
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:32
Абсолютно верно
Посему о чем глаголет этот премьер и чем он думает непонятно Но зато в духе 95 квартала, есть над чем посмеяться. Странно что они еще от 15 зарплаты не отказались
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