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Ціни на бензин і дизель почали знижуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє enkorr з посиланням на "Консалтингову групу А-95".
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:44
долляр растет, нужно повышать цены...
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optyma33
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