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Ціни на бензин і дизель
почали знижуватися

Ціни на бензин і дизель почали знижуватися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:44

Ціни на бензин і дизель почали знижуватися

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє enkorr з посиланням на "Консалтингову групу А-95".

Дивися повний текст Ціни на бензин і дизель почали знижуватися.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:44

долляр растет, нужно повышать цены...
optyma33
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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