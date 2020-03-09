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Держборг від початку року зріс на 46 млрд грн —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:08
Пропонуємо до обговорення:
Девальвація гривні у січні-лютому 2020 року та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу збільшили державний борг на 46,4 млрд грн.
Дивися повний текст Держборг від початку року зріс на 46 млрд грн — Рахункова палата
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:08
та ничего страшно, экономика растет, реформы проведены...
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