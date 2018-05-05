Вакансия помощник трейдера (без опыта).

Вакансия личного помощника трейдера на криптовалютном рынке.
Специальных знаний и умений не нужно - все объясню и расскажу поэтапно.
Работа удаленно, на дому. Все что Вам нужно это доступ к ПК. Возможна частичная занятость. Гибкий график.
Заработная плата: ставка 500$. месяц + % от прибыли.
Что нужно от кандидата:
1. Умение работать с ПК на базовом уровне.
2. Общая эрудированность и желание развиваться.
3. Наличие кошелька биткоин (на начальном этапе).
4. Возможность постоянно находится на связи для быстрой коммуникации (коммуникация через мессенджер Telegram).
5. Честность, для этой работы это основное.
Как откликаться на вакансию:
Написать на Telegram аккаунт: @trytradecrypto