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За останні три місяці з
України вивезли 983,5 тонни...

За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:04

За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни масок – Луценко.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:04

скоро назад в три раза дороже будут завозить
Амвросий
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  Амвросий написав:скоро назад в три раза дороже будут завозить

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ruvex
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