Про це повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни масок – Луценко.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:04
За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни масок – Луценко.
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:08
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Додано: Чет 12 бер, 2020 01:23
Re: За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...
В кои-то веки экспортировать стали что-то сложнее чистого металла, так сразу зрада. Наоборот, радоваться нужно и повышать производство, пока спрос есть.
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