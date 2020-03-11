RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За останні три місяці з
України вивезли 983,5 тонни...

За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:04

За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни масок – Луценко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93985
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:04

скоро назад в три раза дороже будут завозить
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 26.02.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 23:08

  Амвросий написав:скоро назад в три раза дороже будут завозить

Их офшоров.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9131
З нами з: 03.11.08
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:23

Re: За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...

В кои-то веки экспортировать стали что-то сложнее чистого металла, так сразу зрада. Наоборот, радоваться нужно и повышать производство, пока спрос есть.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 446
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:31

Диверсия мирового империализма против молодой советской республики.
Враги народа понесут заслуженное наказание.
.
Вроде, проходили это все уже, но старые клише живучи
PasserBy
 
Повідомлень: 238
З нами з: 04.01.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04

..баГГан!!.. вместо того, чтобы по комсомольско-партийной привычке "не пущать!!", - лучше бы пользовались моментом и ВСЯЧЕСКИ способствовали наращиванию собственных производственных мощностей!!.. пользовались моментом и радовались, что из Украины можно продавать не только сырье, руду и "збижжя", а еще и товар с НДС (да еще и по спекулятивной цене с бешеной маржой)!!!...
maestro71
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 09.09.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:21

всезнающий и вездесущий крысеныш югга на усовершенствованном английским сделал заявление
bobo
 
Повідомлень: 218
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:19

Вывезли ну и ладно - маски всё равно не предохраняют от заражения короновирусом. Это скорее психологически успокаивающее средство. Ну и чтобы сопли больного не летели на три метра.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 13.03.15
Подякував: 309 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:26

Re: За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...

Они не помогают. Врачи в респираторах будут ходить, а маски это ерунда. Сидите дома и не болейте
alexeyfais1988
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:40

Ой какой честный, офигеть можно.
Галина441
 
Повідомлень: 137
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль оголосив про входження України в світову... 1, 2
R2 » Сер 11 бер, 2020 19:32
12 1018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 12:05
trd
Олександр Рубля: новий Кабмін. Що це означає для України...
R2 » Чет 12 бер, 2020 11:11
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 11:11
zloy_ukr
Панічного виведення іноземних інвестицій з України немає... 1, 2
R2 » Сер 11 бер, 2020 13:32
12 640
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 11:10
Jango-sk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18043)
12.03.2020 18:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.