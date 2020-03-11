За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...

Додано: Чет 12 бер, 2020 18:19

Вывезли ну и ладно - маски всё равно не предохраняют от заражения короновирусом. Это скорее психологически успокаивающее средство. Ну и чтобы сопли больного не летели на три метра.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.