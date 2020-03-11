Про це повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни масок – Луценко.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:04
За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни масок – Луценко.
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:08
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Додано: Чет 12 бер, 2020 01:23
Re: За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...
В кои-то веки экспортировать стали что-то сложнее чистого металла, так сразу зрада. Наоборот, радоваться нужно и повышать производство, пока спрос есть.
Додано: Чет 12 бер, 2020 06:31
Диверсия мирового империализма против молодой советской республики.
Враги народа понесут заслуженное наказание.
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Вроде, проходили это все уже, но старые клише живучи
Додано: Чет 12 бер, 2020 11:04
..баГГан!!.. вместо того, чтобы по комсомольско-партийной привычке "не пущать!!", - лучше бы пользовались моментом и ВСЯЧЕСКИ способствовали наращиванию собственных производственных мощностей!!.. пользовались моментом и радовались, что из Украины можно продавать не только сырье, руду и "збижжя", а еще и товар с НДС (да еще и по спекулятивной цене с бешеной маржой)!!!...
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:21
всезнающий и вездесущий крысеныш югга на усовершенствованном английским сделал заявление
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:19
Вывезли ну и ладно - маски всё равно не предохраняют от заражения короновирусом. Это скорее психологически успокаивающее средство. Ну и чтобы сопли больного не летели на три метра.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:26
Re: За останні три місяці з України вивезли 983,5 тонни...
Они не помогают. Врачи в респираторах будут ходить, а маски это ерунда. Сидите дома и не болейте
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