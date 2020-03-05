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У Києві хакери зламували банківські комп'ютери і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 бер, 2020 23:24
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронцям вдалося припинити діяльність угруповання, яке підозрюють в організації несанкціонованого втручання в комп'ютерні системи банківських установ, фізичних та юридичних осіб України та країн Європи. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Дивися повний текст У Києві хакери зламували банківські комп'ютери і виводили гроші
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:24
Такі угрупування повинні працювати у диверсійних підрозділах на користь Держави проти агресора. А з конфіскованих кацапстанських фінансів мають отримувати хорошу долю.
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