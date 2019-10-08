Перші 20 тонн батарейок з України відправили на переробку в Румунію на завод GreenWEEE, пише в середу, 11 березня, прес-служба громадської організації Батарейки, здавайтеся!.
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Додано: Чет 12 бер, 2020 01:15
До Румунії на переробку відправили 20 тонн батарейок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До Румунії на переробку відправили 20 тонн батарейок.
Додано: Чет 12 бер, 2020 01:16
"По данным организаторов, от безвозвратного загрязнения этой отправкой (20 тонн) удалось спасти 1600 гектаров земли (примерно 2000 футбольных полей)... Отмечается, что каждый год в Украину ввозят 3250 тонн батареек, только по статистике белого импорта"
Т.е. каждый год только батарейками белого импорта безвозвратно загрязняются дополнительные 2600 кв км? Свалки, конечно, растут, но не настолько быстро. Или тут организаторы отправляли какие-то особо ядовитые?
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