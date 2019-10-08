RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До Румунії на переробку
відправили 20 тонн батарейок

До Румунії на переробку відправили 20 тонн батарейок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:15

До Румунії на переробку відправили 20 тонн батарейок

Пропонуємо до обговорення:
Перші 20 тонн батарейок з України відправили на переробку в Румунію на завод GreenWEEE, пише в середу, 11 березня, прес-служба громадської організації Батарейки, здавайтеся!.

Дивися повний текст До Румунії на переробку відправили 20 тонн батарейок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93967
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 01:16

"По данным организаторов, от безвозвратного загрязнения этой отправкой (20 тонн) удалось спасти 1600 гектаров земли (примерно 2000 футбольных полей)... Отмечается, что каждый год в Украину ввозят 3250 тонн батареек, только по статистике белого импорта"
Т.е. каждый год только батарейками белого импорта безвозвратно загрязняются дополнительные 2600 кв км? Свалки, конечно, растут, но не настолько быстро. Или тут организаторы отправляли какие-то особо ядовитые?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 446
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна готується до постачання газу з Румунії
R2 » Чет 07 лис, 2019 14:25
4 274
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 21:53
astatempo
Укрзалізниця загубила 80 тонн олії Косюка 1, 2
R2 » Вів 08 жов, 2019 08:54
19 1337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2019 21:17
lrezov201
Україна відправила на експорт вже 7,6 млн тонн зернових
R2 » П'ят 30 сер, 2019 11:18
1 291
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 11:18
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.