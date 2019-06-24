|
|
На більшості соняшникових полів в окремих районах не...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 бер, 2020 06:37
Пропонуємо до обговорення:
Значний відсоток сільськогосподарських земель в Україні обробляється всупереч принципам сівозміни.
Дивися повний текст На більшості соняшникових полів в окремих районах не дотримуються правил сівозміни (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93968
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2020 06:37
Грамотно новина написана, неначе не фін займався
-
noyesnoyes
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 29.11.12
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор