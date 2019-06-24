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На більшості соняшникових
полів в окремих районах не...

На більшості соняшникових полів в окремих районах не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:37

На більшості соняшникових полів в окремих районах не...

Пропонуємо до обговорення:
Значний відсоток сільськогосподарських земель в Україні обробляється всупереч принципам сівозміни.

Дивися повний текст На більшості соняшникових полів в окремих районах не дотримуються правил сівозміни (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:37

Грамотно новина написана, неначе не фін займався
noyesnoyes
 
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