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На більшості соняшникових
полів в окремих районах не...

На більшості соняшникових полів в окремих районах не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:37

На більшості соняшникових полів в окремих районах не...

Пропонуємо до обговорення:
Значний відсоток сільськогосподарських земель в Україні обробляється всупереч принципам сівозміни.

Дивися повний текст На більшості соняшникових полів в окремих районах не дотримуються правил сівозміни (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 06:37

Грамотно новина написана, неначе не фін займався
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:58

Есть в Николаеве такая фирма Баер. Имел он всех в виду!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:13

..в "отдельных районах"?!...ВЕЗДЕ!!!.. и заметь-те , земли эти В АРЕНДЕ, НЕ в частной собственности корпораций!!!.. истощат до капли землю, а потом бросят ее и переведут свои мощности где-то в Беларусь, Казахстан.. благо климат уже позволяет тот же подсолнух сажать где-то под Могилевом!!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:28

Re: На більшості соняшникових полів в окремих районах не...

Нема твариництваа - немає перегною, багаторічних трав, силосної кукурудзи, пар практично щез. Землі треба відпочивати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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