Значний відсоток сільськогосподарських земель в Україні обробляється всупереч принципам сівозміни.
Дивися повний текст На більшості соняшникових полів в окремих районах не дотримуються правил сівозміни (інфографіка).
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Додано: Чет 12 бер, 2020 06:37
На більшості соняшникових полів в окремих районах не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На більшості соняшникових полів в окремих районах не дотримуються правил сівозміни (інфографіка).
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:13
..в "отдельных районах"?!...ВЕЗДЕ!!!.. и заметь-те , земли эти В АРЕНДЕ, НЕ в частной собственности корпораций!!!.. истощат до капли землю, а потом бросят ее и переведут свои мощности где-то в Беларусь, Казахстан.. благо климат уже позволяет тот же подсолнух сажать где-то под Могилевом!!!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 09:28
Re: На більшості соняшникових полів в окремих районах не...
Нема твариництваа - немає перегною, багаторічних трав, силосної кукурудзи, пар практично щез. Землі треба відпочивати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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