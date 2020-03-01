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Російське дизпальне знову
зайняло 45% українського ринку

Російське дизпальне знову зайняло 45% українського ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:29

Російське дизпальне знову зайняло 45% українського ринку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дослідження консалтингової групи "А-95".

Дивися повний текст Російське дизпальне знову зайняло 45% українського ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 08:29

хм а как же разговоры про страну агрессор...
svetoch-10
 
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